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Kara yollarında durum

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde perşembe gününden itibaren bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları yapılacağından köprünün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden 2'şer şerit gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek

25 Haziran 2019 Salı 08:39
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran Perşembe gününden itibaren bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları yapılacağından köprünün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden 2'şer şerit gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran Perşembe gününden itibaren bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle köprünün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden 2'şer şerit gidiş-geliş olarak izin verilecek. Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikametindeki 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde devam edecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı yolunun 6-10. kilometrelerinde viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden çift taraflı ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılarak, araçlar İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ediyor ve Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 3-10. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Konya-Aksaray yolunun 14-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Marmaris ayrımı-Köyceğiz-Ortaca yolunun 30-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 25. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Trabzon-Rize yönünde bulunan güney tüpünde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle tünel 17.00'ye kadar trafiğe kapatıldı. Ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Tortum-Oltu yolunun 38-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 08:39
  1. Karayolları Genel Müdürlüğü
  2. yol durumu bülteni

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