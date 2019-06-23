ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 0-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten (Esenboğa Havalimanı istikameti) iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 3-10. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Muğla-Denizli devlet yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım diğer bölümden iki yönlü devam ediyor.

Antakya-Yayladağı-Suriye sınırı yolunun 36-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Niğde yolunun 31-36. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürüyor.

Kargı-Tosya-Osmancık devlet yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 31-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Isparta-Eğridir istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam sürdürülüyor.