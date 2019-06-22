ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik Kavşağı 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor.

Polatlı-Ankara yolunun 3-10. kilometrelerinde üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 40. kilometresindeki çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikametinden gelen kavşak kolu trafiğe kapatılarak ulaşım imar yolundan sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik Çayırova Kavşağından D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Suluova-Amasya yolunun 27-28. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Şanlıurfa-Hilvan yolunun 49-51. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Malatya-Elazığ yolunun 75-76. kilometrelerindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Ordu il sınırı-Şebinkarahisar-Koyulhisar yolunun 3-4. kilometrelerinde meydana gelen sel tahribatı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 06.30-18.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik İzmit Doğu Kavşağından D-100 yolunun takip edilmesiyle Adapazarı Kavşağından tekrar otoyola yönlendiriliyor.