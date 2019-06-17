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Kara yollarında durum

17 Haziran 2019 Pazartesi 08:38
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılarak araçlar Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna, oradan da Gebze gişelerine ve tekrar otoyola yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 06.30-18.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Bu kesimde sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola geçiş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 13. kilometresinde Doğançay Kavşak Kolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmit-Kandıra yolunun Başiskele (Sarıdere) Köprülü Kavşağı ve bağlantı yollarındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Konya-Aksaray yolunun 14-18. kilometrelerinde, Ankara-Çankırı yolunun 24-27. kilometrelerinde, Kayseri-Niğde yolunun 31-36. kilometrelerinde ve Trabzon-Gümüşhane yolunun 25-28. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tavşanlı-Emet yolunun 0-3. kilometreleri TCDD hemzemin geçit çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 08:38
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

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