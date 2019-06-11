0553 313 94 23

Kara yollarında durum

11 Haziran 2019 Salı 08:19
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Altınova-Aliağa-İzmir yolunun 48-50. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ayrancı-Erdemli yolunun 4-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde, Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan veriliyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 2-39. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki üstyapı çalışmaları kapsamında ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. kilometreleriyle 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 15-37. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivas-Zara yolunun 3-11. kilometrelerinde peyzaj düzenleme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 08:19
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Koç, CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    1. Koç, CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    2. Borsa güneyükselişle başladı
    3. Celalettin Ekinci: “Hayatımızı..
    4. Kanada’de tek kullanımlık plastikler..
    5. Menderes’te binlerin katılımıyla halk..
    6. Dışarıdan harabe ama içerisi tarih..
    7. Kırklareli’de 7 günde 96 kişi kaçak..
    8. İcradan satılık hastane
    9. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,..
    10. "Gülen o isimle anlaşamayınca intihar..
    11. (Özel) 10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
    12. Sudan’da, protestoculara şiddet..
    13. Gram altın 246 lira seviyelerinde
    14. Başhekim Gezer’den uyarı: Yiyeceklerde..
    15. Endemik bitkiler, doku kültürü..
    16. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın..
    17. Kalaycılıkta rüzgar tersine döndü
    18. Hidayet Dede’nin hayat mücadelesi;..
    19. İGDAŞ'tan Saadet'in adayına yalanlama!
    20. Mar Ahron Manastırı tarihe ışık tutuyor
    21. Kaçak elektrikle bitcoin madenciliğine..
    22. NetWork'ten yaz stili
    23. Kara Kuvvetleri Komutanlığında..
    24. (ÖZEL) Silivri Kadın Kapalı Cezaevinde..
    25. Dolar/TL, 5,7740 seviyesinde işlem..
    26. Netanyahu karman çorman! “Atom bombası..
    27. Balıkadamlar Gökpınar’da yetişiyor
    28. Kilis Belediyespor yönetiminden Vali..
    29. Altındağ’da asfalt atağı
    30. (Özel) Çocukların markette battaniyeli..
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı