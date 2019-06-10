0553 313 94 23

Kara yollarında durum

10 Haziran 2019 Pazartesi 08:24
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantı kolunun da trafiğe kapalı olması nedeniyle otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 56-61. kilometrelerinde (Devrek şehir geçişi) yaya kaldırımı ve orta refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sivas-Zara yolunun 1-2, Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-15, Burdur-Antalya yolunun 14-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Niğde yolunun 31-36. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin İspir-İkizdere yönündeki tüpünde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ovit Geçidi'nden, İkizdere-İspir yönünde ise tünel içinden gerçekleştiriliyor.

Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 30-44, Silifke-Mut yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 08:24
  1. günlük yol durumu bülteni
  2. Kara yollarında durum
  3. Karayolları Genel Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "9 günlük bayram tatilinde 39 ilimizdeki 73 ölümlü trafik kazasında, 86 vatandaşımız hayatını kaybetti."
    1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "9..
    2. TÜBİTAK müjdeledi! Personel alınacak
    3. İngiltere'den AB'ye resti! Ödemeyeceğiz!
    4. Hem ihracatçılara hem de üreticilere..
    5. Japonların Afrodisias ilgisi
    6. TÜBİTAK 5 personel alacak
    7. Türkiye'den İzlanda'ya Milli Takım..
    8. Kara yollarında durum
    9. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    10. Bu tarif sayesinde hazır makarna..
    11. Dolarda son durum... Haftaya hareketli..
    12. Çavuşoğlu'dan İzlanda açıklaması!
    13. Çavuşoğlu, Barzani’nin yemin törenine..
    14. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:"Milli..
    15. Tüm önlemlere rağmen... 9 günlük..
    16. GÜNCELLEME - Bursa'da cam fabrikasının..
    17. Londra enerjiden pay istiyor
    18. GÜNCELLEME - Arıza yapan teknedeki 7..
    19. Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi..
    20. 12 saat sonra denizde canlı bulundu
    21. Kritik görüşme öncesi şok saldırı!..
    22. Atık pil fabrikasındaki yangın havadan..
    23. 10.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    24. Son dönemde PKK'ya büyük darbe! Hepsi..
    25. Dikkat! Meteoroloji uyardı!
    26. Beyoğlu'nda korkutan olay
    27. Bir Azeri asker şehit oldu
    28. ABD bu iddia ile çalkalanıyor… ‘Trump..
    29. ABD'den Moldova'daki taraflara itidal..
    30. Doğu Akdeniz'de kirli pazarlık!..
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Ordu Valisi Yavuz'dan hakaret edenlere insanlık dersi!
    Ordu Valisi Yavuz'dan hakaret edenlere insanlık dersi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Sondajı durdurun! Bizim için çok önemli
    ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Sondajı durdurun! Bizim için çok önemli
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz