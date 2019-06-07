ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) günlük yol durumu bültenine göre, yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ve köprüler, 10 Haziran saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Edirne-Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 38-40. kilometreleri arasındaki çalışmalardan dolayı bu kesimde bölünmüş yolun Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılarak trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Uşak-Gediz-Çavdarhisar yolunun 55-66. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sürdürüldüğünden ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresinde (Çakmak mevkisi) yaşanan heyelandan dolayı ulaşım, tek şeritten iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Darende-Malatya yolunun 19-21. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Karabük-Araç yolunun 9-11. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 16-18. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmalarından dolayı ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

