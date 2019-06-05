Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) günlük yol durumu bültenine göre, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ve köprüler, 10 Haziran saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Kızılcahamam-Ankara yolunun 12-36 kilometreleri arasındaki Uğurlu Köyü kavşağı-Çeştepe-İğdir arası dönüşü-İğdir Köyü dönüşü-Dutözü kavşağı-Kurtboğazı tepe refüjü-Ciğir Köyü çıkışı-Kahramankazan Karayolları refüj dönüşü-Aydın Köyü dönüşü-Kum Ocağı kavşağı (çalışma bölgesi sınırı) geçiş aralıkları Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında 10 Haziran'a kadar trafiğe kapatıldı. Ankara-Konya yolunun 50. kilometresindeki TŞOF kavşağının, Ankara-Kırıkkale yolunun 1-13 kilometreleri arasındaki Çalışkanlar Petrol-Ortaköy kavşağı-Şehitlik dönüşü-Maliye noktası-Gökçeyurt-Lalahan ışıklı kavşağının, Ankara-Konya yolunun 5. kilometresindeki Vilayetler Evi kavşağının refüj geçiş aralıklarında Bayram dolayısıyla 10 Haziran'a kadar araç geçişine izin verilmeyecek. Korkuteli-Antalya yolunun 33. kilometresindeki heyelan sebebiyle Korkuteli gidiş yönünde sağ şerit kullanılamıyor. İzmit Yalova yolunun Karamürsel şehir geçişinde katlı kavşak yapım çalışmaları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kumluca-Antalya yolunun 15-37 kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.



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