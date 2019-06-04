ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) günlük yol durumu bültenine göre, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ve köprüler, 10 Haziran saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 12-36 kilometreleri arasındaki Uğurlu Köyü kavşağı-Çeştepe-İğdir arası dönüşü-İğdir Köyü dönüşü-Dutözü kavşağı-Kurtboğazı tepe refüjü-Ciğir Köyü çıkışı-Kahramankazan Karayolları refüj dönüşü-Aydın Köyü dönüşü-Kum Ocağı kavşağı (çalışma bölgesi sınırı) geçiş aralıkları Ramazan Bayramı tedbirleri nedeniyle 10 Haziran'a kadar trafiğe kapatıldı.

Ankara-Konya yolunun 50. kilometresindeki TŞOF kavşağının, Ankara-Kırıkkale yolunun 1-13 kilometreleri arasındaki Çalışkanlar Petrol-Ortaköy kavşağı-Şehitlik dönüşü-Maliye noktası-Gökçeyurt-Lalahan ışıklı kavşağının, Ankara-Konya yolunun 5. kilometresindeki Vilayetler Evi kavşağının refüj geçiş aralıklarında Bayram nedeniyle 10 Haziran'a kadar araç geçişine izin verilmeyecek.

Korkuteli-Antalya yolunun 33. kilometresindeki heyelan nedeniyle Korkuteli gidiş yönünde sağ şerit kullanılamıyor.

Suluova-Amasya yolunun 27-29 kilometreleri arasındaki Amasya otogar kavşağındaki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan çift yönlü olarak sağlanıyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11 kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26 kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sürdürüldüğünden ulaşıma servis yolundan (Korkuteli-Kızılcadağ-Öküzgözü-Elmalı) iki yönlü olarak izin veriliyor.

Ayvacık-Edremit yolunun 33. kilometresindeki kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.







