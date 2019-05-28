ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek tekrar Adapazarı Kavşağı'ndan otoyola yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 0-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı Polis Akademisi istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı-Zeytinler kavşakları 0-3. kilometrelerindeki ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Geçişler diğer kesimden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kumluca-Antalya yolunun 30-34. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ile 14-16. kilometrelerindeki tünel inşaatları yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kayseri-Niğde yolunun 31-36. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çorum-Alaca yolunun 5-17. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle tüneller aralıklarla ulaşıma kapatılarak, trafik her iki yöndeki bağlantılara yönlendiriliyor.