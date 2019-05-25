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Kara yollarında durum

25 Mayıs 2019 Cumartesi 08:42
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı Polis Akademisi istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer yönden iki yönlü izin veriliyor.

Karacabey-Susurluk yolunun 16-19. kilometreleri, İskilip-Çorum Devlet Yolu'nun 20-24. kilometreleri ve Burdur-Antalya devlet yolunun 23-45. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Söke-Milas yolunun 58-60. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 26-32. kilometrelerinde devam eden sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin Uzundere ayrımı Yusufeli-İspir yolunun 28-30. ve 31-32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 08:42
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

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