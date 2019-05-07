ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri (1-2. kilometreler) güzergahındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 08.00-17.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Bu kesimde araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapıyor.

Akseki-Manavgat-Alanya ayrımı yolunun 31-33. kilometrelerinde 09.00-18.00 saatlerinde yapılan patlatmalı kazı çalışması nedeniyle yolun belirli kesimleri ulaşıma kapatılıyor.

Ankara-Konya yolundaki (13-15. kilometreler) Ankara-Niğde Otoyolu köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

İskilip-Çorum yolunun 20-24, Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Antalya-Burdur yolunun 13-14. kilometreleri ile Burdur-Antalya yolunun 11-15. kilometrelerinde haftanın 7 günü 13.00-14.00 saatlerinde kavşak yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşım 5 ile 25 dakika aralıklarla her iki kesimde kontrollü devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde yapılacak aydınlatma çalışmaları nedeniyle güzergah aralıklı olarak trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşıma her iki yöndeki bağlantılardan izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.