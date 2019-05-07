0553 313 94 23

Kara yollarında durum

07 Mayıs 2019 Salı 08:29
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri (1-2. kilometreler) güzergahındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 08.00-17.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Bu kesimde araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapıyor.

Akseki-Manavgat-Alanya ayrımı yolunun 31-33. kilometrelerinde 09.00-18.00 saatlerinde yapılan patlatmalı kazı çalışması nedeniyle yolun belirli kesimleri ulaşıma kapatılıyor.

Ankara-Konya yolundaki (13-15. kilometreler) Ankara-Niğde Otoyolu köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

İskilip-Çorum yolunun 20-24, Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Antalya-Burdur yolunun 13-14. kilometreleri ile Burdur-Antalya yolunun 11-15. kilometrelerinde haftanın 7 günü 13.00-14.00 saatlerinde kavşak yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşım 5 ile 25 dakika aralıklarla her iki kesimde kontrollü devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde yapılacak aydınlatma çalışmaları nedeniyle güzergah aralıklı olarak trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşıma her iki yöndeki bağlantılardan izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 08:29
  1. Kara yollarında durum
  2. yol durumu bülteni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Terim'den derbi sonrası kritik uyarı!
    1. Fatih Terim'den derbi sonrası kritik..
    2. Dolar son dakika 7 Mayıs dolar/TL..
    3. Kara yollarında durum
    4. ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    5. ABD Malezya'dan kaçırılan 57 milyon..
    6. İmamoğlu'na "Atatürk" dedi kemalistler..
    7. Cinayeti apartman görevlisine söyledi!..
    8. Aydın’ın deprem tehlike haritası..
    9. Nazilli’de araç ve yaya güvenliği..
    10. Katliam gibi kaza ibrede
    11. S-400'lerde önemli gelişme: Bu ay..
    12. Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı
    13. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu:..
    14. YSK kararı sonrası İmamoğlu ağız..
    15. Büyük göç: 103 bin 539 sivil..
    16. Türkiye'nin hamlesi Avrupa Birliği'ni..
    17. Büyük göç: 103 bin 539 sivil..
    18. Dışişleri'nden sert tepki: Kabul..
    19. İstihbarat İsrail'den geldi ABD sevk..
    20. "Usulsüzlüklere göz yummadığımız için..
    21. Altun: Verilen karar, demokrasimizin..
    22. İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 25..
    23. Isparta’da korkutan deprem
    24. İki katlı işyeri alevlere teslim oldu
    25. 07.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    26. AK Parti MYK Toplantısı
    27. İletişim Başkanı Altun: “Yüksek Seçim..
    28. YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin..
    29. Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde..
    30. AK Parti MYK Toplantısı
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    Ankara'da kritik zirve! Erdoğan konuğunu Çankaya'da kabul etti
    Ankara'da kritik zirve! Erdoğan konuğunu Çankaya'da kabul etti
    Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu!
    Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu!