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Kara yollarında durum

25 Nisan 2019 Perşembe 08:22
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı-Zeytinler kavşakları 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı-Polis Akademisi yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-9. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Bafa-Milas yolunun 39-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 54. kilometresindeki (Çömlekçi mevkisi) Trabzon Tüneli'nin Trabzon-Rize yönünde bulunan güney tüpünde bugün 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Polatlı-Ankara yolunun 8-14. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-Polatlı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten çift taraflı gerçekleştiriliyor.

Amasya-Taşova yolunun 5-7. kilometrelerindeki Akdağ Tüneli öncesinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun sol şeridinden izin veriliyor.

Argıthanı-Ilgın-Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişinde bulunan Hastane Kavşağı ve Hastane Köprüsü'nde yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 64-65. kilometrelerinde (Çoruh Üniversitesi mevkisi) yapım çalışması nedeniyle 30 Nisan'a kadar, 09.00-12.00 ile 13.30-16.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 08:22
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durum bülteni

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