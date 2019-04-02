Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinde (Selimpaşa mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çeşme-İzmir Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı, geçişler diğer bölümden çift yönlü devam ediyor. Aksaray-Nevşehir ayrımı-Selime-Ihlara yolunun 2-21. kilometrelerindeki yapım işleri nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Düzce-Bolu yolunun 8-9. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde trafik tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Mersin Liman Hal Köprülü Kavşağı çalışmaları tamamlandı. Bu kesimde devam eden yan yol çalışmaları nedeniyle yolun 3-5. kilometrelerinde trafik kontrollü seyrediyor. Hacıhamza-Osmancık-Merzifon yolunun 45. kilometresindeki köprü yapım çalışması (Kızılırmak Köprüsü) nedeniyle yol trafiğe kapatıldı, ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü sağlanıyor. Malatya-Kahramanmaraş sınırında devam eden yol yapım çalışması nedeniyle 19-21. kilometrelerde ulaşım tek yönden gerçekleştiriliyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometreleri (Dürdane Köprülü Kavşağı) ile Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 2-7. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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