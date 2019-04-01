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Kara yollarında durum

01 Nisan 2019 Pazartesi 08:31
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantısı da trafiğe kapatılarak otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşaklarındaki bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, TEM Bağlantı Tüneli doğu tüpünden çift şerit gidiş ve çift şerit geliş olarak devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Serik-Manavgat yolunun 22-24. kilometrelerindeki (Manavgat şehir geçişi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Argıthanı-Sarayönü yolunun Ilgın şehir geçişindeki hastane kavşağı ve köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Köyceğiz-Ortaca yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Hacıhamza-Osmancık-Merzifon yolunun 45. kilometresindeki köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-Susurluk yolunun 36-38. kilometrelerindeki Yeniköy alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 30. kilometresindeki (Kemalpaşa ilçe merkezi) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 08:31
  1. Kara yollarında durum
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