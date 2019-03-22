ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy ile Pendik Tersane kavşakları arasındaki bağlantı yolunda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantısı da trafiğe kapatılarak, sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.



Çeşme-İzmir Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer bölümden çift yönlü izin veriliyor.



Belören-Hadim yolunun 0-16 ve 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik bazı kesimlerde servis yoluna yönlendiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.



Korkuteli-Elmalı yolunun 10-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.



Hacıhamza-Osmancık-Merzifon devlet yolunun 45. kilometresindeki köprü yapım çalışması (Kızılırmak Köprüsü) nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü devam ediyor.



Yerköy-Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerinde (Yozgat şehir geçişi) tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü izin veriliyor.



Dereli-Şebinkarahisar-Sivas il yolunun 54-56. kilometrelerinde heyelan tehlikesi nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.



Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.



Darende-Malatya yolunun 19-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten, kontrollü sağlanıyor.