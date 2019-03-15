Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinde (Selimpaşa mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Çeşme-İzmir Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak geçişler diğer kesimden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Kalecik-Kırıkkale istikametinden iki yönlü izin veriliyor. Akseki-Manavgat yolunun 2-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ereğli-Adana yolunun 2-3. kilometrelerinde Ereğli şehir geçişi Türkmen Kavşağı alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerindeki tünel inşaatları yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Silifke-Mut yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Trabzon-Gümüşhane yolunun 36-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle belirli kesimlerde araçlar servis yoluna yönlendirilerek, ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

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