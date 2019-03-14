Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşaklarının bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca-Gaziemir güzergahındaki Yıldız Mahallesi Kavşağı inşaatı nedeniyle İzmir-Çeşme istikametindeki sağ şerit trafiğe kapatıldı. Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20, Eskişehir-Sarıcakaya-Nallıhan yolunun 2-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Kargı-Tosya-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Oltu çevre yolunun Oltu-Göle istikameti yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde ulaşım şehir geçişinden gerçekleştiriliyor. Gelibolu-Keşan yolunun 38-39. kilometrelerinde (Güneyli mevkisi Keşan yönü) devam eden bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor. Menemen-Manisa il sınırı yolunun 4. kilometresindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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