İşte, kara yollarında son durum Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bülteni yayımlandı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Dilovası kesimi) Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Menemen-Aliağa yolunun 33-37. kilometrelerindeki (Eski Foça ve Yeni Foça Kavşağı mevkileri) köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor. Doğankent-Torul-Gümüşhane yolunun 19, 21 ve 23. kilometrelerinde bulunan Kürtün Kavşağı, Köprübaşı kesimi ve Torul Tüneli'nde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak. Mersin-Tarsus yolunun 3-5. kilometrelerindeki Mersin Limanı Hal Köprülü Kavşağı'nın yan yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Dumlupınar-Altıntaş yolunun 36-37. kilometrelerindeki heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Denizkent-Bandırma yolunun 44-45. kilometrelerindeki yaya alt geçidi çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ve 12-14. kilometrelerindeki üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Sinop-Gerze-Yakakent yolunun 37. kilometresinde bulunan Gerze-1 Kavşağı bağlantı kolundaki heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle Gerze bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer bağlantı yollarından gerçekleştiriliyor.

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