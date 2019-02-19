0553 313 94 23

Kara yollarında durum

19 Şubat 2019 Salı 08:30
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Menemen-Manisa yolunun 7-8. kilometrelerindeki (Emiralem Sebze Hali Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 10-24, Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ve 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 26-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir kesimi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Samsun-Trabzon istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tatvan-Van yolunun 64-66. kilometrelerinde (Van Bölge Hastanesi önü) köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma yan yollardan gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 10-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Bandırma-Bursa yolunun 24-27. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 08:30
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halı dokumacılığı kadınlara gelir kapısı oldu
    1. Halı dokumacılığı kadınlara gelir..
    2. Aşı ol, kanserden korun
    3. Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı
    4. Kayseri’de FETÖ’den gözaltına alınan..
    5. Fikret Ünlü kimdir? Fikret Ünlü nerede..
    6. Ankara bürokrasisinden Aksaray ziyareti
    7. Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ..
    8. Taksisinde unutulan çantayı..
    9. Aday listelerinde son saatlere girildi
    10. Gemlik sahiline ölü yunus vurdu
    11. Trump: Bu bir darbe girişimidir!
    12. Fibroderms ile vücut çatlaklarına son..
    13. Siyonistlerin AKSA provokasyonu
    14. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    15. Kaza sonrası ortalık savaş alanına..
    16. Genç girişimcilere 200 bin TL hibe..
    17. Elazığ’da terör operasyonu: 1’i HDP..
    18. İstanbul Emniyeti ile İstanbul Barosu..
    19. Selçuklu Mezarlığı kar altında
    20. Korsan fotoğrafçılık sorunu çözüm..
    21. Aksaray patates ekimi yasaklanmadı
    22. Yanan evden çıkamadı
    23. İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli
    24. FETÖ'nün Jandarma Genel..
    25. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet..
    26. Fiyatı sürekli yükseltiliyordu!..
    27. Sınavda kopya çektiği iddiası ile..
    28. Prens, İngiliz yalakalığında
    29. Kış mevsiminde cilt problemlerine..
    30. Hamilelik sonrası sarkan derilere..
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı