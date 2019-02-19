Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Menemen-Manisa yolunun 7-8. kilometrelerindeki (Emiralem Sebze Hali Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Edirne-Kırklareli yolunun 10-24, Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ve 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 26-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir kesimi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Samsun-Trabzon istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Tatvan-Van yolunun 64-66. kilometrelerinde (Van Bölge Hastanesi önü) köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma yan yollardan gidiş-geliş olarak izin veriliyor. Korkuteli-Elmalı yolunun 10-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor. Bandırma-Bursa yolunun 24-27. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.