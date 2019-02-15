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Kara yollarında durum

15 Şubat 2019 Cuma 08:20
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kalecik-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çivril-Denizli yolunun 5-6. kilometrelerinde (Çıtak mevkisi) Büyük Menderes Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85, Akseki-Manavgat yolunun 2-12, Beyşehir-Isparta yolunun 24-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bandırma-Bursa yolunun 24-27. kilometrelerindeki Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Soma-Kırkağaç-Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerindeki köprü ayağı yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü ulaşıma kapatılarak, trafik yan yollara yönlendiriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 51-54. kilometrelerindeki (Aydıncık geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Devrek-Mengen-Yeniçağa yolunun 3-5. kilometrelerindeki Dorukhan Tüneli'nde yürütülen bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım Mengen-Devrek istikametindeki tüpten tek şeritten sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 52-54. kilometrelerinde (Trabzon şehir geçişi Reşadiye Kavşağı) yapılan köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım Trabzon-Beşikdüzü istikametinde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.


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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 08:20
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durum bülteni

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