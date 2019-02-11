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Kara yollarında durum

11 Şubat 2019 Pazartesi 08:36
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kırıkkale-Kırşehir yolunun 4-5. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle bölünmüş yolun her iki istikametinde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

İstanbul-İzmit yolunun Tavşanlı mevkisinde Kuzey Marmara Otoyolu kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 45-48. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı yolun her iki istikametinde servis yoluna yönlendiriliyor.

Uşak-Gediz-Çavdarhisar yolunun 55-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Dalaman-Fethiye yolunun 9-14. kilometrelerindeki Göcek-1 Tüneli, sağ tüpündeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Göcek-2 Tüneli'nin sol tüpünden iki yönlü devam ediyor.

Silifke-Mersin yolunun 22-24, Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 30-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Siirt-Kurtalan ayrımı yolunun 40-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerindeki tünel inşaatı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.




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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 08:36
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

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