Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanını Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle 1,5 kilometrelik kesimde ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor. İzmir-Manisa yolunun 13. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde elektro mekanik çalışmaları nedeniyle günün belirli saatlerinde ulaşıma gidiş-geliş olarak tek şeritten izin veriliyor. Ereğli-Adana yolunun 2-3. kilometrelerindeki (Ereğli şehir geçişi) Türkmen Kavşağı'nda alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Sivrihisar-Polatlı yolunun 3-5. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolunPolatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten (Sivrihisar-Polatlı) iki yönlü yapılıyor. Silifke-Mut yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Çorum-Alaca yolunun 5-17. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Tatvan-Van yolunun 64-66. kilometrelerinde (Van Bölge Hastanesi önü) köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle trafik yan yollara yönlendiriliyor. Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33, Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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