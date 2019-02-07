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Kara yollarında durum

07 Şubat 2019 Perşembe 08:37
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Turgutreis-Bodrum yolunun 4. kilometresinde taş düşme tehlikesi nedeniyle Bodrum gidiş yönü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler imar yolundan devam ediyor.

Ereğli-Adana yolunun Ereğli Şehir Geçişi Türkmen Kavşağı 2-3. kilometrelerinde alt geçit, Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 15-30. kilometrelerinde yol yapımı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometreleri ile Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Alaca-Yozgat yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü izin veriliyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz devlet yolunun 26-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Samsun-Trabzon istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Köprüköy-Hınıs yolunun 74-79. kilometrelerinde yol daraltmasına gidildiğinden trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 08:37
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

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