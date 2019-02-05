ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kalecik-Kırıkkale istikametinden iki yönlü izin veriliyor.



İzmir-Manisa yolunun 13. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde elektromekanik çalışmalar nedeniyle günün belirli saatlerinde ulaşım tek şeritten gidiş-geliş olarak devam ediyor.



Dursunbey-Harmancık yolunun 13-30. kilometrelerinde devam eden bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 30-34. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Pozantı-Tarsus devlet yolunun 49-50. kilometrelerinde (Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.



Dalaman-Fethiye yolunun 9-14. kilometrelerindeki Göcek-1 Tüneli, sağ tüpündeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Göcek-2 Tüneli'nin sol tüpünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ereğli-Adana yolunun Ereğli şehir geçişi 2-3. kilometrelerinde (Türkmen Kavşağı) alt geçit çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresinde bulunan Akyazı ve Beşirli tünellerinde yapılacak aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyletüneller belirli aralıklarla ulaşıma kapatılacak. Bu kesimde trafik akışı her iki yöndeki servis yollarından sağlanıyor.

Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresindeki (Çakmak mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.