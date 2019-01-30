0553 313 94 23

Kara yollarında durum

30 Ocak 2019 Çarşamba 08:36
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanını serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları nedeniyle 1,5 kilometrelik kesimde ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Silivri-Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerindeki Selimpaşa mevkisinde kavşak çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 3-5. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bayburt-Maden yolunun Bayburt şehir geçişi meslek lisesi mevkisinde bulunan yaya üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki taş duvarda meydana gelen heyelan tehlikesi nedeniyle 23-25. kilometrelerde Mengen-Yeniçağa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Turgutreis-Bodrum yolunun 4. kilometresinde (İslamhaneleri mevkisi) yarma şevinden taş düşme tehlikesi nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Niksar-Reşadiye yolunun 34-35. kilometrelerindeki (Büşürüm Kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 30. kilometresindeki Kemalpaşa geçişinde yürütülen yaya üst geçit imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 08:36
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tayvan'da 5,2'lik deprem!
    1. Tayvan'da 5,2'lik deprem!
    2. Tayvan’ın doğusunda 5,2 büyüklüğünde..
    3. GÜNDEM / 30 Ocak 2019
    4. Yorgunluğunuzun nedeni B12 eksikliği..
    5. Almanya'dan büyük küstahlık!..
    6. Abdullah Gül cephesinden suikast..
    7. Marmara'da hava durumu
    8. Rüzgar YEKA'da başvuru tarihi 18..
    9. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    10. SMA hastalığı kimlerde görülür? SMA..
    11. İspanya Dışişleri Bakanı Borrell:..
    12. ABD'den dikkat çeken açıklama: 2 hafta..
    13. Venezuela'da 5'i çocuk 6 ölü!
    14. Mahmud Abbas hükümetinin istifasını..
    15. Kara yollarında durum
    16. Kömür işçilerine son dakika kadro..
    17. Bir ilçenin korkulu rüyası haline..
    18. Ev kredisi çekenler dikkat!..
    19. Üniversiteli Kader Buse'yi arama..
    20. Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç..
    İtalyanlar yazdı! 'Erdoğan'ın tek bir amacı var'
    İtalyanlar yazdı! 'Erdoğan'ın tek bir amacı var'
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!