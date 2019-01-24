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Kara yollarında durum

24 Ocak 2019 Perşembe 08:32
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca-Gaziemir kavşakları 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şeridi trafiğe kapatıldı.

Edirne-Kırklareli yolunun 10-24, Beyşehir-Isparta yolunun 24-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kalecik-Kırıkkale istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Yerköy-Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerinde (Yozgat şehir geçişi) tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü yapılıyor.

İskilip-Çorum devlet yolunun 20. ve 24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Şırnak-Hakkari yolunun 62. kilometresinde (Ortabağ-Çığlı) Çetintepe Barajı çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Dalaman-Fethiye yolunun 9-14. kilometrelerinde Göcek-1 Tüneli'nin sağ tüpündeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Göcek-2 Tüneli'nin sol tüpünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 0-7. kilometrelerinde üstyapıda meydana gelen bozulmalar, Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 08:32
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

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