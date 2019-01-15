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Kara yollarında durum

15 Ocak 2019 Salı 08:25
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca-Gaziemir kavşakları 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle söz konusu kesimin Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl yolundan gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerindeki demir yolu köprüsü çalışması nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı, trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

İstanbul-İzmit yolunun 18-19. kilometrelerindeki Dilovası kesiminde devam eden Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Rize-Ardeşen yolunun 48-49. kilometrelerindeki Pazar-1 ile Pazar-2 tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Tokat-Niksar yolunun 49-50 ve 68-70. kilometreleri ile Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Karabük-Çankırı il sınırı-Kurşunlu-Ilgaz yolunun 63-64. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ilgaz-Kurşunlu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Antakya-Yayladağı-Suriye sınırı yolunun 36-37, 45-46 ile 48-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 08:25
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

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