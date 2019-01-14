ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent gişe alanının Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülmesi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 18 Ocak'a kadar otoyolun İzmir-Aydın yönünde trafik diğer yöne aktarılarak, ulaşım 1,5 kilometrelik bölümde gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Bozkır-Hadim yolunun 26-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun Nizip ve Birecik geçişleri 34-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Çorum-Alaca devlet yolunun 5-17. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Torul-Gümüşhane-Bayburt devlet yolunun 54-56 ve 60-63. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Tatvan-Van devlet yolunun 64-66. kilometrelerindeki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım yan yollardan gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Tortum-Uzundere ayrımı-Oltu yolunun 38-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 10-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.