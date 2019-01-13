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Kara yollarında durum

13 Ocak 2019 Pazar 09:04
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolunun Buca Kavşağı-Gaziemir Kavşağı istikametinde yapım çalışmaları nedeniyle yolun 4-6. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı-Yenişehir yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle Turanköy-Yenişehir ayrımı arası Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma Bursa-İnegöl yolundan izin veriliyor.

Gökova-Köyceğiz-Ortaca yolunun 27-29. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik yolun diğer bölümünden çift yönlü sağlanıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 24-29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları, Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ile 14-16. kilometrelerinde tünel inşaatları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tosya-Osmancık-Merzifon yolunun 32-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanırken, Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-35. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Torul yolunun 7. kilometresindeki (Trabzon Gümüşhane İl Sınırı-Torul) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 13-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle, Menemen-Aliağa-yolunun Eski Foça Kavşağı mevkisinde köprülü kavşak çalışmaları ve şerit düzenlemesinden dolayı ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 09:04
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