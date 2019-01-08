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Kara yollarında durum

08 Ocak 2019 Salı 08:32
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun 18-19. kilometresinde (Dilovası kesimi) yürütülen Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gökova-Köyceğiz-Ortaca yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.

Konya-Seydişehir yolunun 12-74. kilometreleriyle Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım, Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 36-39. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

İskilip-Çorum devlet yolunun 20-24. kilometrelerinde, Silopi-Habur yolunun 35-36. kilometresinde, Burdur-Antalya devlet yolunun 23-45. kilometrelerinde ve Malatya-Hekimhan yolunun 63-65. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerindeki tünel inşaatları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 08:32
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu

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