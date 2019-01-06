0553 313 94 23

Kara yollarında durum

06 Ocak 2019 Pazar 08:47
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nda Işıkkent gişe alanının Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülmesi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle, 18 Ocak'a kadar otoyolun İzmir-Aydın yönünde trafik diğer yöne aktarılarak, ulaşım 1,5 kilometrelik kesimden gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.

İstanbul-Gebze-İzmit devlet yolunun Topçular Kavşağı'nda köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yoluna yönlendiriliyor.

Torul-Gümüşhane-Bayburt devlet yolunun 54-56 ve 60-63. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Tortum-Uzundere ayrımı-Oltu yolunun 38-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Karacabey-Susurluk yolunun 16-19. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 08:47
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Casper’dan yeni VIA G3
    1. Casper’dan yeni VIA G3
    2. THY’nin en yaşlı yolcusu kıtaları aştı
    3. Şirketler e-Fatura için sıraya girdi
    4. Fransa tekrar karıştı! Sarı yelekliler..
    5. GÜNDEM / 6 Ocak 2019
    6. Kara yollarında durum
    7. Günlerdir kayıptı! Parçalanmış halde..
    8. Pentagon'da istifa depremi
    9. Günün âyet ve hadisi
    10. O cani yakalandı! 2 Türk kızını...
    11. O ülkede uçak düştü: 5 kişi kurtuldu!
    12. Ayasofya'da çekilen skandal fotoğrafa..
    13. New York'ta rodeo heyecanı
    14. "Bacağımı kucağımda taşıdım"
    15. Tezgahı deşifre oldu! Binbir surat Kazım
    16. FBI itiraf etti! 'Kullanıyoruz'
    17. Kaybolan uyuşturucu bağımlısı genci..
    18. Tekirdağ'da 3 halk otobüsü yandı
    19. Avustralya’da küçük uçak düştü: 5 kişi..
    20. Ayasofya'da çekilen bale fotoğrafına..
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında