0553 313 94 23

Kara yollarında durum

05 Ocak 2019 Cumartesi 08:26
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanının serbest geçiş sistemine dönüştürülmesi çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın yönünde trafik akışı diğer yöne aktarılarak ulaşım 1,5 kilometrelik kesimde gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmasından dolayı 1 Şubat'a kadar yolun bu kesiminde Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kalecik-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. kilometreleri ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları yüzünden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü veriliyor.

Dumlupınar-Altıntaş yolunun 36-37. kilometrelerinde heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 35-37. kilometrelerindeki heyelan yüzünden ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü veriliyor.

Çorum-Alaca yolunun 5-17. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Dalaman-Fethiye yolunun 9-14. kilometreleri, Göcek -1 Tüneli sağ tüpündeki bakım onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Çalışmalar yüzünden ulaşım, Göcek-2 Tüneli sol tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 10-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Kars-Digor yolunun 40-68 kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışına servis yolları üzerinden izin veriliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 08:26
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gözler Emlak Konut’ta
    1. Gözler Emlak Konut’ta
    2. Günün âyet ve hadisi
    3. ABD savaş gemisini bombalamıştı.....
    4. Yavrularını alevler arasında sanan..
    5. Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı!..
    6. GÜNDEM / 5 Ocak 2019
    7. Yarısı yerle bir oldu! "Allah'tan..
    8. O ülkede termometreler 42 dereceye..
    9. Çanakkale'de denizden 3 tonluk tarihi..
    10. Korkunç detaylar ortaya çıktı!..
    11. FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına'..
    12. Bursa'daki DEAŞ operasyonunda 4..
    13. Kara yollarında durum
    14. Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü..
    15. Leonardo DiCaprio, Malezya'daki..
    16. İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş..
    17. Marmara'da korkutan deprem!
    18. İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal
    19. İDO'dan sefer iptalleri
    20. Siyonistler yine rahat durmuyor! Gazze..
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!