0553 313 94 23

Kara yollarında durum

04 Ocak 2019 Cuma 08:31
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Edirne-Kırklareli yolunun 10-24 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun birer şeridinden sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Tosya-Osmancık-Merzifon yolunun 32-40 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Hekimhan yolunun 63-65 kilometrelerinde Tohman Köprüsü çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kumluca-Antalya yolunun 30-34 kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ile 14-16 kilometrelerinde tünel inşaatları yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Zara Devlet Yolu'nun 1-2 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kars-Digor yolunun 40-68 kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışına servis yolları üzerinden izin veriliyor.

Ünye-Fatsa Devlet Yolu'nun 28-30 kilometrelerinde (Dolunay Kavşağı) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 08:31
  1. bülten
  2. Kara yolu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kara yollarında durum
    1. Kara yollarında durum
    2. Günün âyet ve hadisi
    3. Teknoloji devine şok! Tüm mağazalardan..
    4. Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
    5. TBMM Başkanı Yıldırım, Irak..
    6. ABD heyeti FETÖ ile yüzleşti
    7. ABD'de Demokratlar hükümetin açılması..
    8. Denizli'de aşırı yağışta tescilli eski..
    9. Sarıkamış şehitleri için eksi 15..
    10. İstanbul'da kar yağışı başladı
    11. İstanbul'da kar yağışı başladı
    12. ABD'de ilk kez bir Türk belediye..
    13. Pendik açıklarında bir gemide yangın..
    14. Uydu telefonla katledildiler!
    15. Kırklareli'nde eğitime kar engeli
    16. Pendik'te yük gemisinde yangın çıktı
    17. Pakistan Başbakanı İmran Han Konya'da
    18. ABD'li kongre üyeleri Kur'an'a el..
    19. WhatsApp artık bu telefonlarda..
    20. Kayalıklarda mahsur kalan 44 düzensiz..
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    2018 enflasyon rakamları belli oldu
    2018 enflasyon rakamları belli oldu
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Babası AK Parti'den aday olunca, İYİ Parti'den istifa etti!
    Babası AK Parti'den aday olunca, İYİ Parti'den istifa etti!
    Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira zam oranları belli oldu
    Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira zam oranları belli oldu