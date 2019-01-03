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Kara yollarında durum

03 Ocak 2019 Perşembe 08:45
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl yolundan gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerindeki (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Rize-Ardeşen yolunun 48-49. kilometrelerinde bulunan Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Altınova-Aliağa-İzmir yolunun 48-50. kilometrelerinde otoyol yapım projesi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nazilli-Denizli ayrımı-Karacasu-Tavas yolunun 3-39. kilometrelerindeki bordür, kavşak düzenleme ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ulaş-Gürün ayrımı-Kangal yolunun 5-6. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 10-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Torul-Gümüşhane-Bayburt yolunun 54-56 ile 60-63. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü olarak tek şeritten izin veriliyor.

Çeltikçi-Antalya yolunun 0-4. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 08:45
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

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