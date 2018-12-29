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Kara yollarında durum

29 Aralık 2018 Cumartesi 08:25
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Konya devlet yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

İstanbul-İzmit yolunun Tavşanlı mevkisinde, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında kavşak, Keşan-Gelibolu-Eceabat devlet yolunun 58-85. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çivril-Denizli yolunun 40-43. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir devlet yolunun 4-5. kilometrelerindeki kavşak köprüsü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde de araç geçişine izin verilmiyor. Ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Antalya devlet yolunun 15-37. kilometrelerindeki bölünmüş yol, Balıkesir-Dursunbey-Harmancık devlet yolunun 0-71. kilometrelerindeki yol, Zonguldak-Devrek yolunun 3-16. kilometrelerindeki tünel inşaatı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kozan-Feke devlet yolunun 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde devlet yolunun 6-10. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle araç geçişine bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 08:25
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

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