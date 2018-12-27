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Kara yollarında durum

27 Aralık 2018 Perşembe 08:35
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nda Işıkkent gişe alanının Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülmesi çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 18 Ocak'a kadar otoyolun İzmir-Aydın yönünde trafik diğer yöne aktarılarak, ulaşım 1,5 kilometrelik bölümde gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.

Tosya-Osmancık-Merzifon devlet yolunun 32-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Gümüşhane-Bayburt yolunun 0-2 ile 4-5. kilometrelerinde (Pirahmet-Bayburt güzergahı) yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yoluna yönlendirilerek, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 10-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Düzce-Bolu yolunun 24-25. kilometrelerinde (Düzce şehir geçişi) yaya üst geçidi onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Pozantı-Tarsus yolunun 49-50. kilometrelerinde (Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağındaki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Manisa-İzmir yolunun 0-3. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bugün 15.00-21.00 saatlerinde tünelin İzmir-Manisa istikameti araç trafiğine kapatılarak, geçişler devlet yolundan sağlanacak.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 45-46 ve 63-65. kilometrelerindeki (Bahçe mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Soma-Kırkağaç yolunun 8-10. kilometrelerindeki Soma Hastane Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.

Öte yandan, kar ve tipi nedeniyle kara yollarının bazı kesimleri trafiğe kapandı. Söz konusu yollar sabah saatleri itibarıyla şunlar:

"Şuhut-Başören, Ayrancı-Erdemli, Tarasçı-Cevizli, Mersin-Karaman il sınırı-Güzeloluk, Boylu-Çağlayancerit, Elbistan-Gürün, Göksun-Geben, Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Yağmurdere ayrımı, Ayrım-Ardanuç-Geçitli-Yalnızçam, Espiye-Yağlıdere-Alucra (Kurtbeli Geçidi), Tirebolu-Doğankent-Kürtün, Yomra-Özdil-Gümüşhane il sınırı, Sürmene-Beşköy-Bahçecik, Of-Çaykara-Bayburt, Beşikdüzü-Sisdağı, Salmankaş Geçidi-Arpalı, Çaykara-Bayburt, Trabzon-Bayburt il sınırı-Salmankaş Geçidi, Ahlat-Karahasan, Adilcevaz-Adaksu, Malazgirt-Karahasan-Ahlat, Malazgirt-Adilcevaz, Erzurum-Tekman, Ağrı-Cumaçay-Kağızman, Çakırbaba Geçidi-Karaurgan, Akşar-Gaziler-Erzurum-Kars il sınırı-Çakırbaba Geçidi, İmranlı-Karacaören, Suşehri-Polat Deresi-İmranlı, Suşehri-Şerefiye-Zara, Erzincan-Başköy-Çayırlı, Demirözü-Erzincan, Erzincan ayrımı-Başköy-Çayırlı, Erzincan-Başköy, Göle-Bozkuş-Selim, Kağızman-Cumaçay-Ağrı, Yalnızçam-Ardanuç, Akçay-Cumaçay."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 08:35
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

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