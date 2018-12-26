0553 313 94 23

Kara yollarında durum

26 Aralık 2018 Çarşamba 08:37
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Gişeyi kullanacak araçlar, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Soma-Kırkağaç-Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerindeki köprü çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç geçişine kapatıldı. Trafik akışı yan yollardan devam ediyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 9-10. kilometrelerindeki İçerisu mevkisindeki alt geçit çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun 37-39. kilometrelerindeki Üç Yol mevkisindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kars-Digor yolunun 40-68. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 65. kilometresindeki heyelan nedeniyle Ankara istikametinde şerit daraltılması yapılıyor. Bu nedenle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 08:37
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güvenlik korucularına ek tazminat mı ödenecek?
    1. Güvenlik korucularına ek tazminat mı..
    2. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    3. Serbest piyasada döviz açılış..
    4. Çorum'da okullara kar tatili
    5. GÜNDEM / 26 Aralık 2018
    6. Lice kırsalında sokağa çıkma yasağı.....
    7. Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz..
    8. Karaman'da eğitime kar engeli
    9. Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira..
    10. CHP'li belediyeden dev hizmet! Noel..
    11. Yarın okulların tatil olduğu iller..
    12. Günün âyet ve hadisi
    13. Kara yollarında durum
    14. 26 ilde görev yapanlara ek tazminat
    15. "Rusya ile ABD ilişkisi sıfır"
    16. Türkiye'den Irak'taki terör..
    17. Sonu yaklaşan YPG'nin son umudu!
    18. ABD-Meksika sınırında bir çocuk daha..
    19. Yalçın Topçu: Azerbaycan'ın öz toprağı..
    20. İstanbul Ofis Taşımacılığı Hizmetleri
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Asgari ücret belli oldu
    Asgari ücret belli oldu
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Hainler aynı safta
    Hainler aynı safta

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler