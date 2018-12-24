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Kara yollarında durum

24 Aralık 2018 Pazartesi 08:44
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'nda K-101 Köprüsü çelik kirişlerinin montaj çalışması yapılıyor. Bu nedenle bugün ve yarın O-5 Otoyolu'nun (Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu), Osmangazi Köprüsü istikametinden O-4 Otoyolu (TEM) İstanbul istikametine katılımını sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatılacak. O-4 Otoyolu İstanbul istikametinde ulaşım Dilovası Kavşağı'ndan gerçekleştirilecek.

Düzce-Bolu yolunun 24-25. kilometrelerinde (Düzce şehir geçişi) yaya üst geçidi onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yollarına yönlendiriliyor.

İznik-Yenişehir yolunun 2. kilometresindeki Kırandere Köprüsü ile 5. kilometresindeki Sölöz Köprülü Kavşağı arasında genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Altınova-Aliağa-İzmir yolunun 48-50. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Torul yolunun 7. kilometresindeki (Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Pozantı-Tarsus yolunun 49-50. kilometrelerinde (Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağında yürütülen üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çeltikçi-Antalya yolunun 0-4, Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ve Ünye-Fatsa yolunun 28-30. kilometrelerindeki (Dolunay Kavşağı) yapım ve üstyapı çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 08:44
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

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