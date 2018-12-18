0553 313 94 23

Kara yollarında durum

18 Aralık 2018 Salı 08:43
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşaklarındaki 2 kilometrelik bölümde araç üst geçidi kirişlerinin montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22 Aralık saat 22.00'den 23 Aralık saat 13.00'e kadar otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.

Yerköy-Kırıkkale yolunun 28-37. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Dumlupınar-Altıntaş yolunun 36-37. kilometrelerindeki heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Düzce-Bolu yolunun 24-25. kilometrelerindeki (Düzce şehir geçişi) üstyapı çalışmaları sebebiyle yolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer yönden çift yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Balıkesir-Edremit yolunun 16-17. kilometrelerindeki otoyol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde birer şerit trafiğe kapatıldı.

İstanbul-Gebze-İzmit yolunun Topçular Kavşağı'ndaki köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle bölünmüş yolun iki yönü de ulaşıma kapatılarak, trafik akışı servis yollarına yönlendiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 12-27. kilometrelerindeki köprülerde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Yolda, saat 17.00'ye kadar ulaşıma muhtelif kesimlerde tek şeritten ve kontrollü izin verilecek.

Erzurum-Köprüköy yolunun 7-8. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 08:43
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atak helikopterine Filipinler yolu açıldı
    1. Atak helikopterine Filipinler yolu..
    2. Mücadele sürüyor... FETÖ'nün yeni..
    3. Serbest piyasada döviz açılış..
    4. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik..
    5. GÜNDEM / 18 Aralık 2018
    6. Kuzey Ege'de feribot seferlerine..
    7. Darbeci Sisi ile İslam karşıtı Kurz'a..
    8. Kara yollarında durum
    9. Günün âyet ve hadisi
    10. Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken..
    11. Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri..
    12. Balıkçılara destek ödemeleri başladı
    13. Katar'dan çok sert açıklama! Tek..
    14. Bilecik'te sendika şube başkanına..
    15. Varank: Sanayi ve teknolojideki milli..
    16. İşkenceci Murat Özdemir suç makinesi..
    17. Fransa'dan yeni adım...İnternet..
    18. TIR'ın dorsesinin kapağı açıldı!..
    19. ABD Suriye açıklamasını yumuşattı
    20. Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Süleyman Soylu, sözünü kesen vekile böyle cevap verdi: Arkadaşlarınız beni iyi tanırlar
    Süleyman Soylu, sözünü kesen vekile böyle cevap verdi: Arkadaşlarınız beni iyi tanırlar
    S. Arabistan ve BAE'den Tunus’a darbe planı
    S. Arabistan ve BAE'den Tunus’a darbe planı