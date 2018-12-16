ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşaklarındaki üst geçit çalışması nedeniyle 2 kilometrelik kesim bugün saat 13.00'e kadar İstanbul-Ankara yönünde, 22 Aralık Cumartesi saat 22.00'den 23 Aralık Pazar günü saat 13.00'e kadar Ankara-İstanbul yönünde trafiğe kapatılacak. Ulaşım, diğer istikametlerden 2'şer gidiş ve geliş olarak gerçekleştirilecek.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanı, Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülüyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Aydın istikametindeki 1,5 kilometrelik bölümünde trafik 18 Ocak 2019'a kadar diğer yöne aktarılarak, ulaşım gidiş-geliş olarak devam edecek.



Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolu 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımında Ankara istikameti 3 şerit olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Bursa-İnegöl istikametinden sağlanıyor.



Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı servis yoluna yönlendiriliyor.

Ergani-Diyarbakır yolunun Devegeçidi mevkisinde, viyadük yapımı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Niğde-Bor yolunun 30-37. kilometrelerinde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Çavdır-Burdur yolunun 5-21. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 39-45. kilometrelerindeki Yozgat şehir geçişinde tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Bu nedenle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka-Torul devlet yolunun 44-45. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle 31 Aralık'a kadar trafik tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Nazilli-Denizli ayrımı-Karacasu-Tavas yolunun 3-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.