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Kara yollarında durum

11 Aralık 2018 Salı 08:14
Kara yollarında durum
ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 3. kilometresinde (Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı) heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara istikametinde 3 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik Bursa-İnegöl yoluna yönlendiriliyor.

Balıkesir-Edremit yolunun 16-17. kilometrelerinde yeni otoyol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde birer şerit 23 Aralık'a kadar trafiğe kapalı olacak.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 39-45. kilometrelerinde (Yozgat şehir geçişi) tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nazilli-Denizli ayrımı-Karacasu-Tavas yolunun 3-39. kilometrelerinde bordür, kavşak düzenleme ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Maçka-Torul yolunun 44-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 31 Aralık'a kadar tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Tokat-Sivas devlet yolunun 16-18. kilometrelerinde köprü yapımı ve bölünmüş yolda orta refüj fore kazık çalışması nedeniyle geçişler banket tarafındaki şeritten kontrollü devam ediyor.

Adapazarı-Karasu yolunun Topça Kavşağı'nda köprülü kavşak inşaatı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücülerin alternatif güzergahları kullanması gerekiyor.
Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 08:14
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

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