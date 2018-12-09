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Kara yollarında durum

09 Aralık 2018 Pazar 08:49
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerinde Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Burayı kullanan araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Soma-Kırkağaç yolunun 8-10. kilometrelerinde, "Soma Hastane Kavşağı" yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, geçişler diğer bölümden çift yönlü sağlanacak.

Ereğli-Adana yolunun 6-7. kilometrelerinde Türkmen Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Düzce-Bolu yolunun 24-25. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden gidiş-geliş olarak sağlanacak.

Aydıncık-Silifke yolu 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Yozgat-Kırıkkale yolu Yozgat Şehir geçişi 39-45. kilometrelerinde tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü sağlanacak.

Ünye-Fatsa Devlet Yolu'nun 28-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşıma yolun diğer bandından iki yönlü izin verilecek.

Burdur-Antalya Devlet Yolu'nun 0-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle geliş şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım gidiş (Burdur-Antalya) şeridinden iki yönlü sağlanacak.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 08:49
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

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