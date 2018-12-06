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Kara yollarında durum

06 Aralık 2018 Perşembe 08:25
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Düzce-Bolu yolunun 24-25. kilometrelerinde (Düzce şehir geçişi) üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çivril-Denizli yolunun 40-43. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya-Aksaray yolunun 60-72, Anamur-Aydıncık yolunun Aydıncık geçişi 51-54. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Burdur-Antalya devlet yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle geliş şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım gidiş (Burdur-Antalya) şeridinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Karacabey-Susurluk yolunun 16-19. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmalarına başlandı. Bu kesimde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 08:25
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

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