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Kara yollarında durum

05 Aralık 2018 Çarşamba 08:28
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-Gebze-İzmit devlet yolunun Eskihisar-Yalova feribot iskelesi ayrımında yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle güney yol ulaşıma kapatılarak, trafik akışı İstanbul istikametinden çift yönlü devam ediyor.

Düzce-Bolu yolunun 24-25. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma İstanbul-Ankara istikametinden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Çivril-Denizli yolunun 40-43. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, geçişler diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya-Seydişehir yolunun 12-74. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırıkkale-Kırşehir devlet yolunun 28. kilometresinde bulunan Keskin üst geçidi kiriş onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde araçlar servis yollarına yönlendiriliyor.

Kırıkhan-Reyhanlı devlet yolunun 30-34. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Giresun-Espiye devlet yolunun 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nde 08.00-17.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle tünelde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Burdur-Antalya devlet yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle geliş şeridi ulaşıma kapatılarak, trafik akışı gidiş istikametinden (Burdur-Antalya) iki yönlü devam ediyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümündeniki yönlü sağlanıyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 08:28
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu

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