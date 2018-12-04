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Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

04 Aralık 2018 Salı 08:38
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 7 Aralık'a kadar otoyolun İstanbul-Ankara yönü (Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti) ulaşıma kapalı olacak. Sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştiriyor.

İzmir-Manisa yolunun 13. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde yürütülen elektro mekanik çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde ulaşıma tek şeritten gidiş ve geliş olarak izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşaklarındaki Deri Organize Sanayii mevkisinde araç üst geçidi orta ayak imalatları çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım 3 şeritten devam ediyor.

Tokat-Sivas devlet yolunun 16-18. kilometrelerindeki çeşitli çalışmalar nedeniyle geçişler banket tarafındaki şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Van-Gürpınar ayrımı-Güzelsu devlet yolunun 20-27. kilometrelerinde sağ tarafta yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşım sol şeritten çift yönlü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılacak. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara'ya gidiş istikametindeki 3 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Bursa-İnegöl yoluna yönlendirilecek.

Konya-Karapınar-Ereğli yolunun Karapınar şehir geçişinde alt geçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ünye-Fatsa devlet yolunun 28-30. kilometrelerinde (Dolunay Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı taşıt trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü sağlanıyor.

Gökova-Köyceğiz-Ortaca yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, geçişlere diğer taraftan çift yönlü izin veriliyor.

Bartın-Karabük sınırı-Safranbolu-Araç yolunun 32-34. kilometrelerinde üstyapı ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 08:38
  1. Karabük
  2. Bartın
  3. Van
  4. Tokat
  5. Sivas
  6. Manisa
  7. Konya
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Bursa
  11. Bolu
  12. Ankara
  13. Kara yollarında durum
  14. Karayolları Genel Müdürlüğü
  15. yol durumu bülteni

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