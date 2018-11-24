ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti (Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü) ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı, Kaynaşlı kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek, Abant kavşağından tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları kesiminde 8-9. kilometrelerinde Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatılarak, bu gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Tokat-Sivas devlet yolunun 16-18. kilometrelerinde gerçekleştirilen yapım çalışmaları nedeniyle geçişler banket tarafındaki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 3. kilometresinde (Turanköy kavşağı-Yenişehir ayrımı) heyelan ıslahı çalışmalarına başlanacak. Turanköy-Yenişehir ayrımının Ankara gidiş istikametindeki 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl yolundan sağlanacak.

Giresun-Espiye ayrımı-Dereli yolunun 7-13 ve 15-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 24-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 34-37. kilometrelerinde bulunan Nizip ve Birecik geçişlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.



Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 62-64. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından, Zonguldak istikameti ise kavşak kolundan sağlanıyor.