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Kara yollarında durum

22 Kasım 2018 Perşembe 08:26
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti (Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü) ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılıyor. Araçlar, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Gebze gişelerden tekrar otoyola geçiş yapıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-Bursa yolunun 5-7. kilometrelerinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu inşaatı kapsamında Susurluk Kavşağı Alt Geçit Köprüsü yapımı çalışmaları nedeniyle iki yönde birer şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 34-37. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 62-64. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Ankara istikametinde ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından, Zonguldak istikametinde ise kavşak kolundan gerçekleştiriliyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 3-5. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşıma Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Konya-Seydişehir yolunun 12-74., Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor.

Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 08:26
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

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