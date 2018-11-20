THY- Banjul
0553 313 94 23

Kara yollarında durum

Of-Çaykara-Bayburt yolunun Soğanlı Dağı geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

20 Kasım 2018 Salı 08:40
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Olumsuz hava şartları yurdun bazı kesimlerinde etkili oluyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun Soğanlı Dağı geçidinde kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Of-Çaykara-Bayburt yolunun Soğanlı Dağı geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'nda köprü yapım çalışmaları nedeniyle 22.00-05.00 saatlerinde, kuzey ve güney taşıma yollarında sol şeritler ulaşıma kapatılacak. Trafik akışı diğer şeritlerden gerçekleştirilecek. Ankara-İstanbul istikametine gidecek araçlar, Gebze Kavşağı'ndan sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılımı sağlayan koldaki mevcut alt geçidi kullanacak. İstanbul istikametinde ise Dilova ile Gebze kavşakları arası taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak.

Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmalarına başlanacak. Turanköy-Yenişehir ayrımının Ankara gidiş istikametindeki 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl yoluna yönlendirilecek.

Trabzon-Rize devlet yolunun 25. kilometresindeki Araklı tünellerinde bugün 08.00-17.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle bölünmüş yolun her iki yönündeki tüneller trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan izin verilecek.

Yıldızeli-Sivas devlet yolunun 19-21. kilometrelerindeki yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mersin-Adana devlet yolunun 0-3. kilometrelerinde (Serbest Bölge mevkisi) üstyapı yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 56-61. kilometrelerinde (Devrek şehir geçişi) sürdürülen yaya kaldırımı ve orta refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Doğubeyazıt-Çaldıran yolunun 5-9. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 28. kilometresinde Keskin üst geçidi kiriş onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı servis yollarından kontrollü devam ediyor.

Silopi-Habur yolunun 35. kilometresinde Telkabin Köprüleri yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 08:40
  1. Kara yollarında durum
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. yol durumu bülteni

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kameralardan tespit edilen silahlı soyguncu yakalandı
    1. Kameralardan tespit edilen silahlı..
    2. ABD Venezuela'yı "teröre destek veren..
    3. 'Sorunları birlikte aşacağız!'
    4. Fırsatın yeni adresi Antalya oldu
    5. ByLock’a 30 bin kez girdi, KPSS’de..
    6. Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne battı!
    7. Dolar bugün ne kadar oldu?
    8. Rus medyasında gündem oldu!
    9. SSK borç yapılandırma nasıl yapılır?
    10. Amerika medyasından şok iddia! Terör..
    11. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    12. Serbest piyasada döviz açılış..
    13. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına..
    14. Denizli'de düşen uçağın enkazı bulundu
    15. İşte listedeki isimler! Şifre Erdoğan'da
    16. Hangi hastalığa hangi bölümden randevu..
    17. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu İstanbul..
    18. Türkiye’ye iki önemli doping birden
    19. Türkiye'ye 3 milyar Euro destek geliyor
    20. Denizli'de düşen eğitim uçağının..
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!
    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: PYD, YPG eşittir PKK'dır ve görüldüğü yerde mutlaka yok edilmelidir
    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: PYD, YPG eşittir PKK'dır ve görüldüğü yerde mutlaka yok edilmelidir