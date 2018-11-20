ANKARA (AA) - Olumsuz hava şartları yurdun bazı kesimlerinde etkili oluyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun Soğanlı Dağı geçidinde kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Of-Çaykara-Bayburt yolunun Soğanlı Dağı geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'nda köprü yapım çalışmaları nedeniyle 22.00-05.00 saatlerinde, kuzey ve güney taşıma yollarında sol şeritler ulaşıma kapatılacak. Trafik akışı diğer şeritlerden gerçekleştirilecek. Ankara-İstanbul istikametine gidecek araçlar, Gebze Kavşağı'ndan sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılımı sağlayan koldaki mevcut alt geçidi kullanacak. İstanbul istikametinde ise Dilova ile Gebze kavşakları arası taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak.



Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmalarına başlanacak. Turanköy-Yenişehir ayrımının Ankara gidiş istikametindeki 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl yoluna yönlendirilecek.

Trabzon-Rize devlet yolunun 25. kilometresindeki Araklı tünellerinde bugün 08.00-17.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle bölünmüş yolun her iki yönündeki tüneller trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan izin verilecek.

Yıldızeli-Sivas devlet yolunun 19-21. kilometrelerindeki yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mersin-Adana devlet yolunun 0-3. kilometrelerinde (Serbest Bölge mevkisi) üstyapı yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 56-61. kilometrelerinde (Devrek şehir geçişi) sürdürülen yaya kaldırımı ve orta refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Doğubeyazıt-Çaldıran yolunun 5-9. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 28. kilometresinde Keskin üst geçidi kiriş onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı servis yollarından kontrollü devam ediyor.

Silopi-Habur yolunun 35. kilometresinde Telkabin Köprüleri yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.