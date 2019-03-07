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Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

07 Mart 2019 Perşembe 08:21
Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

 Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Dilovası kesimi) Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bergama-Soma yolunun 8-10. kilometrelerinde Soma Hastane Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer yönden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TUSAŞ Sanayii Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun söz konusu kesiminde Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden iki yönlü izin veriliyor.

Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akseki-Manavgat yolunun 2-12, Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Hekimhan yolunun 63-65. kilometrelerindeki Tohman Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ermenek-Mut yolunun 24-25. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve diğer yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kargı-Tosya-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 08:21
  1. Nevşehir
  2. Malatya
  3. Kırşehir
  4. İstanbul
  5. Mersin
  6. Balıkesir
  7. Ankara
  8. Kara yollarında durum
  9. Karayolları Genel Müdürlüğü
  10. yol durumu bülteni

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